BMW E36 Compact with a Turbo Audi V6

Martin Gustavsson owns a 1995 BMW 316 (E36) Compact powered by a turbocharged 2.7 L V6 from an Audi S4 B5 featuring a BorgWarner EFR9180 turbocharger, Autobahn88 intercooler, and Maxxecu ECU. The motor is paired with a 01E six-speed transmission from a 2004 Passat diesel. The car rides on a Audi S2 front subframe, RS3 rear subframe, and KW shocks. Braking is handled by HiSpec four-piston calipers with 335 mm rotors in front and RS6 disc brakes in back. The car is for sale on Blocket.se located in Vaggeryd, Sweden for 175,000 kr (about $16,726).

Full Specs: (Google Translate from Swedish)

Chassis:

– Audi Rs6 Rear wagon with KW struts.

– Audi S2 Front wagon with KW struts. Adjustable top bearings.

– Steering gear from right-hand drive Audi S2.

– Front carriage mounts in aluminium/polyurethane from AK-motorsport.

– Rear trailer mounts original.

Brakes:

– Front brakes from HiSpec motorsport in England. 4-piston billet aluminum Ok, 335 slotted discs with aluminum centers, EBC ceramic pads.

– Rear brakes Rs6 original with Ferrodo sports pads.

Drivetrain:

– Engine from Audi S4 B5 (2.7t V6)

– Gearbox from VW Passat diesel model year 2004 (01e).

– CAE lever rack and linkage.

– Differentials original (open tors).

– Front and rear drive shafts are Audi original S2 and Rs6.

– Cardan shortened Audi S2

Overcharging:

– Borg Warner EFR 9180 equipped with Turbosmart dump valve and internal double-acting wastegate.

– Autobahn88 intercooler (tube & fin).

Engine control/ignition:

– Maxxecu Race.

– Huco VAG ignition coils.

– EGT at collector.

– 7 inch Google nexus as a panel.

Fuel (E85):

– 60L fuel tank from Speeding with internal AEM pump 700hp. There is room for 3.

– AN8 PTFE on the pressure side and AN6 PTFE on the return.

– 034 Motorsport spreader bars.

– Bosch 1300 motorsport diffuser.

– SPD V3 fuel pressure regulator.

– Flexfuel sensor.

Body:

– Carbon fiber/glass fiber widened all around (seamless) by ECG in Osby (Eplamojje). Also painting.

– Simplified street cage for simpler regbes.

Other equipment:

– Mirco fiberglass seats

– RRS 4-point seat belts

– RRS moccaratt

– OBP Pedal stand

– Electric steering servo from Volvo V50 (no hoses to steering gear).

Full Specs: (original Swedish)

Chassi:

– Audi Rs6 Bakvagn med KW fjäderben.

– Audi S2 Framvagn med KW fjäderben. Justerbara topplagringar.

– Styrinrättning från högerstyrd Audi S2.

– Framvagnsinfästningar i aluminium/polyuretan från AK-motorsport.

– Bakvagnsinfästningar original.

Bromsar:

– Frambromsar från HiSpec motorsport i England. 4-kolvs billet aluminium Ok, 335 slitsade skivor med alucentrum, EBC keramiska belägg.

– Bakbromsar Rs6 original med Ferrodo sportbelägg.

Drivlina:

– Motor från Audi S4 B5 (2,7t V6)

– Växellåda från VW Passat diesel årsmodell 2004 (01e).

– CAE spakställ och länkage.

– Differentialer original (öppna torsen).

– Drivaxlar fram och bak är Audi original S2 och Rs6.

– Kardan kortad Audi S2

Kaross:

– Kolfiber/glasfiber-breddad runt om (sömlöst) av ECG i Osby (Eplamojje). Även lackering.

– Förenklad gatbur för enklare regbes.

Bränsle (E85):

– 60L bränsletank från Speeding med intern AEM-pump 700hk. Finns plats för 3st.

– AN8 PTFE på trycksidan och AN6 PTFE på retur.

– 034 Motorsport spridarbryggor.

– Bosch 1300 motorsport spridare.

– SPD V3 bränsletrycksregulator.

– Flexfuel-sensor.

Överladdning:

– Borg Warner EFR 9180 bestyckad med Turbosmart dumpventil och intern dubbelverkande wastegate.

– Autobahn88 laddluftkylare (tube & fin).

Motorstyrning/tändning:

– Maxxecu Race.

– Huco VAG-tändspolar.

– EGT vid kollektor.

– 7tums Google nexus som panel.

Övrig utrustning:

– Mirco glasfiberstolar

– RRS 4-punktsbälten

– RRS moccaratt

– OBP Pedalställ

– Elektriskt styrservo från Volvo V50 (ej dragit slangar till styrväxel).

Source: Blocket.se and @e36crossbreed